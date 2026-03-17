ダイドードリンコは、今年春夏の新商品として、エーザイ コンシューマーhhc事業部（以下、エーザイ）との共同開発によって、生活者の人々のキレイと元気を応援するチョコラBBブランドとコラボレーションした、炭酸入り栄養機能食品（ナイアシン）の「チョコラBB スパークリングライト」を3月30日から発売する。炭酸入り栄養機能食品（ナイアシン）「チョコラBB スパークリングライト」のポイントは、エーザイとの共同開発商品との