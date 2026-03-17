来週23日から運行を開始するJR東日本の「荷物専用新幹線」について、きょう（17日）、荷下ろし作業の訓練の様子が公開されました。JR東日本が来週23日に運行を開始する「荷物専用新幹線」は、車両の座席をすべて取り除き、7両編成で平日に1日1本、盛岡から東京に荷物を運びます。2021年に開始した、新幹線や在来線で荷物を運ぶ「はこビュン」に比べ、5倍の段ボール1000個程度を運ぶことができ、きょうの時点で23日のサービス開始日