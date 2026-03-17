南阿蘇村のキャラクターといえば思いつくものは、「かなばあちゃん」です。観光地に像が立っています。「ただのいなかじゃーなかよ」でおなじみのかなばあちゃんですが、実は、公式キャラクターではないんです。 地元の協議会が20年前に作ったキャラクターで、村の内外で愛されてきました。そして17日、南阿蘇村の新たなキャラクターが披露されました。 合併して誕生20年を迎えた南阿蘇村でお