2025年秋クールで『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が話題を呼んだ竹内涼真（32）。2クール続けて連ドラ登板となった『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系・火曜よる9時）とは一つ共通点がある。それは終盤で視聴率を上げてきているということだ。【写真】「予約は3〜4倍以上」竹内涼真主演『じゃあつく』ファンが押し寄せた聖地『じゃあつく』のスマッシュヒットを経て『じゃあつく』は初回6.3％でスタートし、しば