2020年に東京・国立市の都営アパートで妻を殺害したとして逮捕され、その後、処分保留で釈放されていた夫を、東京地検立川支部がきょう、殺人の罪で起訴しました。殺人の罪で起訴されたのは、東京・国立市の職業不詳・高張潤被告（49）です。東京地検立川支部によりますと、高張被告は2020年11月、都営アパートの9階の部屋で、妻の麻夏さん（当時41）の首を絞めるなどの暴行を加えたうえで、ベランダから投げ落として殺害した罪に