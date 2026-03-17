イラン最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長【エルサレム、イスタンブール共同】イスラエルメディアは17日、イスラエル軍がイラン最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長を標的に空爆を実施したと報じた。イスラエルのカッツ国防相は殺害したと発表した。ラリジャニ氏は最高指導者だった故ハメネイ師の最側近で、国防、外交の政策全般を統括。新体制でも影響力を維持していたとされ、イランには痛手となりそ