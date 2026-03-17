BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が16日に放送され、昨季限りで社会人野球の日本製鉄かずさマジック監督を退任した渡辺俊介氏（49）と元楽天監督・今江敏晃氏（42）のロッテOBコンビがそろって出演。今江氏が先輩に対する自身の“いじりトーク”について説明した。今回はロッテの大ファンとしても知られるお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇（42）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）が番組