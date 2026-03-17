蚊は人間よりもはるか昔から生息してきたが、人間の血を吸うように進化してきた/Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images（CNN）蚊は小さいながらも危険な昆虫だが、初めから人間の血液が好きだったわけではない。そもそも人間よりずっと前から生息していた。蚊がいつから人間の血液を好むようになったのかを知ることで、人類の祖先が地球上を移動した歴史を知るヒントが得られるとの研究が発表された。英マンチェスター大学の上級講師