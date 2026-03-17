【1/100 ADR-04-MkX ディフェンダー】 3月18日 予約開始 ウェーブは、プラモデル「1/100 ADR-04-MkX ディフェンダー」の製品ページを3月18日11時に公開。同日に順次予約受付を開始する。 本商品は「超時空要塞マクロス」に登場するデストロイド「ADR-04-MkX ディフェンダー」を1/100スケールプラモデル化したもの。直線的なデザインに両腕部の高角速射砲