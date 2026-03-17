東杜和気象予報士の「天気のギモン」です。皆さんから寄せられた天気に関するギモンにお答えします。今回のギモンはこちらです。「晴れのち曇りと晴れ時々曇りはどう違いますか？曇り一時雨と曇り時々雨はどちらの方が雨の降る量が多いの？」です。 天気予報でよく耳にする言葉ですが、それぞれの意味の違いについてお話しします。まずは「のち」についてです。「のち」は、曇りが雨になるなど、前後で現象が変わる際に使われま