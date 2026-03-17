【トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー】 4月下旬 発売予定 価格： 3,960円（DP1BOX） 11,880円（DPVol.4～6 1BOXずつセット） タカラトミーはタカラトミーモールにて、「トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー」Vol.4～6をそれぞれ4月下旬に発売する。価格は