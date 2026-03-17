高松北警察署 同じ中学校の男子生徒に暴行を加えてけがをさせたとして、高松市の15歳と14歳の男子中学生2人が17日、傷害の疑いで逮捕されました。 高松北警察署によりますと、2人は3月2日午後1時45分ごろ、高松市の中学校の体育館で、男子生徒(15)を倒して背中を蹴ったり背後から首を絞めたりする暴行を加え、全治1週間のけがを負わせた疑いが持たれています。 暴行を受けた男子生徒は脇腹や背中、首にけがをしましたが