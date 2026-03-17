九州管区警察局に新たなトップが着任しました。いわゆる「トクリュウ」の対策で、九州各県の警察を支援すると抱負を述べました。九州・沖縄の警察をとりまとめる九州管区警察局長に16日付で着任したのは、原幸太郎警視監（58）です。京都大学を卒業後、警察庁に入り、山梨県警察本部や宮城県警察本部の本部長などを歴任しました。17日の着任会見で原局長は、強盗や特殊詐欺などに関与する匿名・流動型犯罪グループ＝いわゆる