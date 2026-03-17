大相撲大阪場所の開催にあわせて、東大阪市役所本庁舎１階ロビーでは、二所ノ関親方(第７２代横綱・元稀勢の里)と大の里(第７５代横綱)の実物大手形プレートを展示している。力士の手形は、古来より健康祈願などの縁起物として親しまれてきた。今回の展示では、かつて日本中を沸かせた横綱・二所ノ関親方と、その志を受け継ぎ、驚異的なスピードで横綱へと駆け上がった大の里関の手形を見ることができる。師弟の絆、そして力士