◆オープン戦巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手（２３）が３回、中前打を放った。これで３戦連続安打をマーク。打率は３割１分１厘に上昇した。この日は「９番・二塁」でスタメン。０―１で迎えた３回１死、松本の１４７キロを捉えて中前に運んだ。１４日、１５日の日本ハムとのオープン戦でも安打を放っており、これで３戦連続。試合前まで２割９分６厘だった打率はこの安打で３割を超えた。さら