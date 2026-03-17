２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが１７日までにＳＮＳを更新。撮影オフショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「懐かしいオフショット」と書き出すと、動画をアップ。渡邊さんは真っ赤なタンクトップワンピース着用し、海で撮影を行っている様子を公開した。渡邊さんは「冬の海は冷たくて寒いけど、澄んだ空気を身に纏って、綺麗な朝日に照らされ、心が浄化されたよう