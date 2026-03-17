アメリカ・ボストン発のカジュアルライフスタイルブランド「’47（フォーティーセブン）」から、ブランド定番シルエット「CLEANUP（クリーンナップ）」をベースにした新作キャップが登場。「好きな音楽を被る」をコンセプトに、ロックやジャズなど6つの音楽ジャンルを刺繍で表現したユニークなデザインが魅力です。カラーと音楽性をリンクさせた洗練された仕上がりで、日常コーデにさり