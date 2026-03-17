真如堂で見つかった「太閤検地帳」京都市左京区の真如堂（真正極楽寺）は17日、豊臣秀吉による「太閤検地帳」の正本が新たに見つかったと発表した。京都市での検地帳の正本が残っているのはわずかで、貴重な史料としている。太閤検地の実態を研究する上で、活用が期待される。太閤検地は、その土地の面積や石高（米の生産量）を測量し、確定させたもの。現在の京都市左京区などでは1585年に行われたとされ、新発見の検地帳も当