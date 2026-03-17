今年8月に発売50周年を迎える『日清のどん兵衛』が、節目を記念し、50年前のレシピをもとに発売当時の味わいを再現した『日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック』（東日本向け、西日本向け）、『日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック』の3商品を、30日に発売する。これまでにパッケージの復刻はあったが、“味わい”まで再現する試みは今回が初となる。【画像】つゆ・麺・具材それぞれに違いアリ！現在の『どん兵衛』と「どん