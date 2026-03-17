17日、全国の土地取引価格の目安となる2026年の公示地価が発表されました。伸び率も拡大し、バブル期以来の上昇率となるところもありました。全国で最も地価が高かったのは、20年連続で東京・銀座の山野楽器銀座本店となりました。1平方メートル当たり6710万円。2025年より10.9％も上昇しました。全国平均は、住宅地がプラス2.1％、商業地はプラス4.3％、全用途ではプラス2.8％といずれも5年連続で上昇。そして、上昇率が最も高か