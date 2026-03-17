俳優の寺本莉緒さん（24）の2nd写真集（撮影・菊地泰久、税込2970円、講談社）が4月1日、リリースされます。誌面カットが公開されました。ビキニショットやランジェリーショットはもちろん、ノーブラショットやヌーディーショットにも挑んだ意欲作となっています。【写真】美しい…つるん陶器肌の寺本莉緒さんミスヤングマガジンに輝き、2018年のグラビアデビューから、その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した寺本さん。近