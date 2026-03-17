ゴージャスな内装に快適装備がもり沢山！レクサスは2026年3月12日、フラッグシップミニバン「LM」の一部改良を実施し、同年4月1日に発売すると発表しました。今回の改良では利便性と静粛性を高め、より快適な居住空間の提供を目指しています。そんなLMのなかでも、最も高価な最上級モデルはどのような仕様になっているのでしょうか。【画像】超カッコいい！これが“一番高い”レクサス新「“4WD”ミニバン」の姿です！ 画像を