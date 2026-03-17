私（ナナ）は、夫のダイチと2人暮らし。ダイチはとても優しくて穏やかで、毎日が平和に過ぎていきます。義父は5年ほど前に亡くなっており、私は会ったことはありません。ただ結婚以来、お父さんの命日には義実家で集まって食事会をするのが決まりになっています。その義父の命日というのがなんと私の誕生日……。義母も義姉たちも私に気を遣って、そのたび誕生日のお祝いをしてくれるのですが、私はなんだか微妙な気持ちになってし