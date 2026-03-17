2月定例岡山市議会は、2026年度の一般会計当初予算案などを賛成多数で可決し、閉会しました。 【写真を見る】2月定例岡山市議会が閉会約4299億円の当初予算案を可決 10年連続過去最高 新アリーナ計画や公共交通網整備のため副市長を3人体制へ 2月定例岡山市議会は、10年連続で過去最高となる2026年度の一般会計当初予算案など99の議案を可決し、閉会しました。予算の総額は約4299億円で子育て支援や教育環境の整備などに