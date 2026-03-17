わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第25話同じことしていいでしょ【編集部コメント】きっとあらかじめ練っていた作戦ではなかったことでしょう。けれど意外に一理ある戦法かもしれません。エツコさんがケンシンくんの気持ちを叶えて