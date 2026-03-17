くにうみアセットマネジメント（株）（東京都港区）は2025年11月6日、債権者から破産を申し立てられ3月11日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には前田修志弁護士（永沢総合法律事務所、中央区日本橋3−3−4）が選任された。負債総額は債権者51名に対して13億8463万円。太陽光やバイオマス発電など自然エネルギー関連の投資やコンサルティングを手掛けていた。2019年12月期は大型案件の受注や投資助言が業績に