国土交通省は１月１日時点の地価を発表しました。県内では住宅地・商業地ともに５年連続の上昇となっています。 国交省が県内６２８カ所で行った調査によりますと、商業地の最高は１７年連続で中区八丁堀の電車通り沿いで１㎡あたり４２０万円です。 商業地では広島電鉄・駅前大橋ル―トの開業で交通の利便性が向上したことなどから稲荷町の駅前通り沿いが去年から１８．４％上昇していて、県全体でも５年連続の上昇