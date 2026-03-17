3月17日午後、静岡県松崎町で山林の下草が燃える火事があり、焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。 3月17日午後1時45分頃、松崎町で車両に乗っていた警察官が遠方で上がる煙を発見し、午後2時10分頃には通行人から「畑が勢いよく燃えている」と119番通報がありました。 燃えたのは松崎町桜田の山林の下草で、消防車8台が出動し、1700平方メートルが焼けました。 火は約3時間後に消し止められ、焼け跡から男性1人の