土地取引の標準価格「地価」が３月１７日に公表され、札幌では２０２５年にオープンした商業施設の周辺が商業地の価格トップとなりました。再開発やインバウンドの強さが際立つ一方、地域の抱える課題が地価に反映した場所も多くみられました。ＪＲ札幌駅周辺です。商業地では長らく道内最高価格でしたがー（長南記者）「北海道の商業地で一番価格が高いのはこちら、４プラです」２０２６年は中央区南１条西４丁目が最