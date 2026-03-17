新潟水俣病の患者認定をめぐる裁判で先週、原告が勝訴しました。17日、弁護団らは県と新潟市に対し控訴しないよう要請しました。 3月12日、新潟地裁は阿賀野市と新潟市に住む60～90代の男女8人(うち2人死亡)を水俣病患者と認定するよう県と新潟市に命じました。 17日、弁護団らは県と新潟市に対し、控訴せず速やかに患者と認めるよう要請。県と新潟市は、控訴について要請を踏まえた上で検討したいとしました。 ■6