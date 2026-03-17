北海道内の地価上昇率トップ３です。住宅地・商業地ともに千歳市がランクインしています。とくに商業地では、ラピダス効果も相まって全国１位・２位・４位となりました。一方、住宅地では富良野市北の峰町がトップで、全国でも２位です。専門家によりますと、円安を背景にしたインバウンドの増加と、コンドミニアムなどの旺盛な建設需要があるようです。