歌手で３児ママの鈴木亜美が１６日、ＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ」に生出演。ＷＢＣでの推し選手を打ち明けた。日本代表は準々決勝でベネズエラに惜敗し、国内組が１５日午後３時ごろに成田空港着のチャーター機で帰国。番組では、午後３時半すぎ、空港の到着口に姿を見せた侍ジャパンの姿を生中継した。ＭＣの石井亮次アナウンサーからファンの選手を聞かれ、「言っちゃっていいんですか」と照れながら、「盗塁王の周東先生