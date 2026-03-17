スマホゲーム「僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT」の公式Xが更新されました。【映像】ヒロトラの公式X「【重要なお知らせ】いつも『僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT』をご利用いただきありがとうございます。この度、2026年5月18日（月）をもちましてサービスを終了することとなりました。これまで沢山のご愛顧を賜り誠にありがとうございました。終了に関する詳細はゲーム内よりご確認ください」（『ABEMA NEWS』より