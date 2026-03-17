元乃木坂46の相楽伊織が、17日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）3月24・31日合併号に登場。豊満ボディで魅惑の視線を向けたショットなどが掲載されている。【別カット】他にもたくさんのショットが！『週刊SPA! 』に登場する相楽伊織相楽は1997年、埼玉県生まれ。2013年に乃木坂46の2期生オーディションに合格。18年7月に卒業して現在は俳優業、グラビアなど幅広く活躍している。今回は透明感のある色気を披露。新生活が始まる春