元モーニング娘。の加護亜依が１６日放送の関西テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」に出演。世間を騒がせた「未成年喫煙問題」を赤裸々に振り返った。ＭＣの千原ジュニアが大手芸能事務所の不祥事をイジりつつ、「こっちもいろいろあるね？筆頭やもんな」とツッコむと、加護は「スキャンダルの走りと言われてて」と自虐全開。未成年喫煙が２度もキャッチされ、所属事務所を解雇されたが、「ミニモニ。とかあったんで、自分は子ど