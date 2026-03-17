ドラえもんを始め、多くの作品を手掛けたアニメ監督の芝山努さんが亡くなりました。84歳でした。【映像】所属会社のホームページ所属会社の発表によりますと、芝山努さんは今月6日、肺がんのため亡くなりました。芝山さんは1963年からアニメ制作に携わり、テレビアニメでは『ドラえもん』を始め、『ちびまる子ちゃん』や『忍たま乱太郎』など、数多くの国民的人気作品を監督やチーフディレクターとして手掛けました。また、