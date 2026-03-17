新たな防災気象情報の名称内閣府は17日、5月下旬から新たな防災気象情報の運用が始まるのに合わせ、自治体向けの避難情報の指針を改定した。市町村長に対し、情報内容を踏まえつつ、カメラ画像や水位計のデータ、降雨や河川水位に関する予測を加味して、避難指示などを判断するよう求めている。新たな防災気象情報では、4種類の災害（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）ごとに、相当する警戒レベルと警報などの名称を併記し、表