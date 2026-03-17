消費者庁は17日、太陽光発電機器販売会社「エスイーライフ」（名古屋市中川区）など4社に対し、課徴金納付命令を出した。不適切な調査に基づいて「満足度No.1」などと宣伝したとして2024年2〜3月、景品表示法違反（優良誤認表示）で再発防止を求める措置命令が出ていた。消費者庁によると、課徴金はエスイーライフが2069万円、「フロンティアジャパン」（札幌市中央区）が1119万円、「SCエージェント」（大阪市中央区）が469万