◇大相撲春場所10日目○豊昇龍（寄り倒し）若元春●（2026年3月17日エディオンアリーナ大阪）中盤戦を終わってちょうど疲れが出てくる頃だが、豊昇龍の相撲が日に日に良くなっている。左から張って、すぐに右を差し、一気に前に出て勝負を決めた。張り差しは脇が空く分、相手にそこを狙われる欠点がある。褒められる立ち合いではないが、この日の横綱はスピードでそのマイナス点を補った。何よりまわしにこだわらず、