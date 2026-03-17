停電したハバナの様子＝16日/Ramon Espinosa/APハバナ（CNN）米国のトランプ大統領は16日、キューバを「手に入れる栄誉」を得るかどうかについて思いを巡らせた。キューバではこの日、米国が事実上同国への石油の流入を遮断して以降初めて全土で送電網が崩壊した。トランプ氏は、「米国とキューバについて、米国がいつキューバを手に入れる栄誉を得るかという話を私は生涯ずっと聞いてきた。それは大きな栄誉だ」と述べた。「何ら