山芳製菓は、ポテトチップス「わさビーフ」など主力の６製品の生産を停止したと発表した。イラン情勢の緊迫化に伴うホルムズ海峡の事実上の封鎖の影響で、兵庫県朝来市の工場で使用する重油の調達が困難になったためとしている。工場では、ポテトチップスを揚げる食用油を温めるボイラーの燃料に重油を用いている。１週間に重油を約２万８０００リットル使用しているが、調達のめどが立たなくなり、１２日から主力製品の生産を