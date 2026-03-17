＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】豊昇龍の“速すぎる”立ち合いが炸裂優勝争いの生き残りをかけた大一番で、最高位の横綱が異次元のスピードを見せつけた。立ち合いで変化を試みた実力派の小結に対し、電光石火の踏み込みでその動きを完全無力化。相手に何もさせないまま土俵外へ追いやった衝撃の“電車道”に、館内からは驚嘆の声が沸き起こり、SNS上でも「速すぎる」「変化の途中で捕まえ