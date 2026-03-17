「大相撲春場所・１０日目」（１７日、エディオンアリーナ大阪）大ベテラン俳優の大村崑（９４）が砂かぶり席から熱視線を送った。ＮＨＫテレビ中継にその姿が映ると、ＳＮＳ上には「あっ大村崑さん来てるわ元気そうでよかった」「大村崑さん生存確認！」「こんな元気な９４歳いる！？」「もう９４歳になられてるはず元気だなぁ…」「大村崑いる〜」「大村崑さん今年もお元気で大相撲春場所を観戦されているご様子オ