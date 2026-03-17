イスラエルメディアによりますと、カッツ国防相が先ほど、イラン最高安全保障委員会のラリジャニ事務局長を殺害したと発表しました。ラリジャニ氏は殺害されたハメネイ師の最側近で、イスラエル軍が16日にテヘランで行った攻撃で死亡したとしています。イラン側からはこれまでのところ、公式のコメントは出ていません。