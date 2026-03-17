嗅覚で人命を守ります。自然災害が発生し、倒壊家屋の下敷きになった被災者を捜索する災害救助犬の審査会が、金沢市で開かれました。17日は、不安定な足場を歩くといった災害現場での基本能力などを問う「服従審査」と、がれきの中から5分以内に人を探し出す「実地審査」の2項目が行われました。石川県救助犬協会連合会・松平 博之 会長：Q. 救助犬をめぐる課題は？「絶対数も多くないということなので、これから後継者をつくると