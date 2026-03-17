高市早苗首相は１７日に行われた参院予算委員会に出席。防衛装備移転の推進について答弁を行った。公明党の西田実仁参院議員は武器輸出について質問。１９７６年の衆院予算委で宮沢喜一首相（当時）の答弁を引き合いに出してこう質問した。「『（宮沢氏は）たとえ何がしらかの外貨の黒字が稼げるといたしましても、わが国は兵器の輸出をして金を稼ぐほど落ちぶれていないと言いますか、もう少し高い理想を持った国として今後も