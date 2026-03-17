大相撲春場所１０日目（１７日、大阪府立体育会館）、幕内伯乃富士（２２＝伊勢ヶ浜）が幕内宇良（３３＝木瀬）を下し、３勝目（３敗４休）を挙げた。宇良を上手投げで転がした直後、左足が相手の体の下敷きに。伯乃富士は左足を押さえながら苦悶の表情を浮かべ、宇良が心配そうにのぞき込む場面もあった。取組後の支度部屋では「宇良関の体が乗って、めっちゃ痛かったです。痛すぎて声が出た。勝って良かったです」とホッと