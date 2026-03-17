杏が、自身が面白いと思った漫画として『エロスの種子』を紹介した。タイトルのインパクトとは裏腹に、「とにかく絵がキレイ」「これはいいドラマでした」と絶賛。思わず手に取りたくなる魅力を語った。杏○『エロスの種子』を絶賛YouTubeチャンネル『バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】』で12日に公開された動画「杏さんがバキ童ch視聴者らしいのでパリまで会いに行ったぜ!! 【200万人コラボ】」には、チャンネル登録者数200万人記念の