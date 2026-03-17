【モデルプレス＝2026/03/17】六本木の高級キャバクラ「UNJOUR TOKYO」で、圧倒的な存在感を放つ黒服・セクシー。インタビュー2回目では、彼が最も大切にしているという「エンターテインメントとしての黒服業」に迫る。店全体を俯瞰し、最高の盛り上がりを演出する「付け回し」の極意から、彼が一緒に働きたいと願う「人を楽しませるプロ」の条件まで、夜の世界で輝き続けるための哲学を語ってもらった。【インタビュー全2回の2回