【モデルプレス＝2026/03/17】「I-LAND2：N/a」から誕生したグローバルガールズグループ・izna（イズナ）の日本人メンバー・マイ（MAI）とココ（KOKO）が2月15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、「TGC」初出演の感想や日本での活動について語ってくれた。【写真】韓国グループ日本人メンバー2人の